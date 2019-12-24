Трио Дедов Морозов сыграло для Марии Захаровой в день ее рождения (ВИДЕО)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня отмечает день рождения.
Утром перед зданием министерства духовой оркестр из трех "Дедов Морозов" сыграл для дипломата Happy Birthday to You, Despacito и Besame Mucho. Видеозапись она опубликовала на своей странице в Facebook.
Источник в МИД сообщил, что "регулярные зрители" пресс-конференций подарили официальному представителю ведомства покрытый голубой мастикой многоярусный торт, увенчанный характерными баннером и кафедрой, за которой стоит миниатюрная фигурка Захаровой, пишет ТАСС.
В числе подарков были также кнут и пряник, которые дипломату презентовали поклонники фирменного стиля ее выступлений, а также матрешки с изображением самой Захаровой и представителей Госдепартамента США.
"Вестник Кавказа" присоединяется к поздравлениям официальному представителю МИД РФ.
Вестник Кавказа
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