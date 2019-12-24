Армия России в 2019 году получила более 6,5 тыс единиц вооружения

Российская армия в 2019 году получила более 6,5 тыс единиц нового и модернизированного вооружения, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии оборонного ведомства с участием президента Владимира Путина.

Шойгу подчеркнул, что все мероприятия, предусмотренные оборонным заказом 2019 года, выполнены. "Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%", - сообщил он.

Он также добавил, что выполняется поручение президента РФ по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. "Уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составляет 82%", - приводит РИА Новости слова Шойгу.