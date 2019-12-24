Между Баку и Махачкалой будет ходить железнодорожный экспресс

Уже в наступающем 2020 году из Баку в Махачкалу через Дербент будут запущены новые поезда: это станет возможным благодаря открытию нового моста через реку Самур на границе России и Азербайджана.

"Мы очень внимательно следили, ждали этого события. Соединение людей, живущих на двух берегах одной реки, - это очень большое событие для жителей. Мы встречались с жителями - для них это праздник", - сообщил на церемонии открытия глава Дагестана Владимир Васильев, передает "Это Кавказ".

Также глава региона отметил, что в 2020 году Махачкалу и Баку соединит новый высокоскоростной экспресс, аналогичный тому, что ходит из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Предполагается, что на границе для пассажиров этого поезда будет работать упрощенная процедура пограничного и паспортного контроля.