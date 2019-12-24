Азербайджан может подключиться к российской системе "Мир"

Азербайджан может присоединиться к российской платежной системе "Мир", заявил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече в Баку с президентом АР Ильхамом Алиевым.

"Мы с коллегами договорились проработать этот вопрос, чтобы посмотреть, насколько система применима здесь, в Азербайджане", - пояснил Орешкин.

Российский министр выразил уверенность в том, что система "Мир", уже вышедшая, в частности, на турецкий рынок, поможет росту турпотока, сделает поездки россиян в Азербайджан еще более удобными.

"Вы нам поставили такую задачу - развивать туристические обмены. Мы стремимся к миллионному показателю. Действительно, от того, насколько будет проще, удобнее туристам приезжать и ездить между нашими странами, тем больше будет туристический поток", - подчеркнул глава МЭР РФ.

Орешкин пояснил, что у России и Азербайджана сейчас все больше проектов, которые уже находятся в процессе реализации и приближаются к логическому завершению. "С каждым таким проектом наши страны становятся ближе", - отметил он.