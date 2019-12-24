Путин: архивы не позволят исказить память о ВОВ

У России имеется достаточно архивных материалов, которые не позволят исказить память о Великой Отечественной войне, заявил президент страны Владимир Путин.

"Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны... У нас достаточно материала, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом", - отметил российский лидер на заседании совещания Минобороны.

Он также отметил, что многие европейские страны, в том числе Польша, "вступили в сговор фактически с Гитлером", о чем, по словам российского президента, свидетельствуют документы, передает РИА Новости.