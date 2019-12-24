Казахстанские мошенники устроили розыгрыш от имени Хабиба Нурмагомедова

В минувшие выходные начались массовые жалобы в Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT казахстанцев, которые стали жертвами мошенников, приняв участие в розыгрыше от имени Хабиба Нурмагомедова в Instagram и на интернет-ресурсе Khabibteam.vixciti.com.

Все звонившие жаловались в KZ-CERT на хищения денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. В ходе беседы выяснилось, что все они стали участниками розыгрыша в социальной сети Instagram на фейковой странице Хабиба Нурмагомедова, где разыгрывалось более 7,6 млн тенге, - передает "АиФ-Казахстан".

Кто-то из пользователей Интернета в комментариях под постом оставлял данные банковских карт с указанием CVC-кода. А те, кто все же проявлял бдительность и переходил на интернет-ресурс Khabibteam.vixciti.com, проходили опрос, а далее переводили определенную сумму на лицевой счет мошенников. В результате проведенного анализа Службой KZ-CERT данный ресурс был классифицирован как "фишинг в сегменте интернет-мошенничество".

Письмо о выявленном инциденте было направлено в CERT страны, где предоставлялись услуги хостинга, и интернет-ресурс стал недоступен. Ранее Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщала о выявлении свыше десяти интернет-ресурсов, на которых присутствовала форма опроса от имени Хабиба Нурмагомедова.

Власти Казахстана попросили граждан при обнаружении подобного рода подозрительных интернет-ресурсов сообщать о них специалистам службы по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert.