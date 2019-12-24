Владимир Путин о Юзефе Липски: "сволочь, свинья антисемитская"

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ раскритиковал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липски, который обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - так российский лидер прокомментировав дневниковую запись дипломата, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что Липски был полностью согласен с Гитлером в его антисемитских настроениях. Более того, "за издевательство над еврейским народом" посол пообещал воздвигнуть памятник Гитлеру в Варшаве.