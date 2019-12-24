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Кота Степана спасли из огня пожарные в Москве

Кота Степана спасли из огня пожарные в Москве

Московские пожарные спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре в квартире на юге столицы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание началось в ЮАО рано утром. Когда первый расчет зашел в квартиру и начал тушить огонь, "прямо из черного дыма" к ним выбежал и сразу упал черный кот.

Огнеборцы вынесли зверя на свежий воздух и надели на него кислородную маску, затем закутали в одеяло. Так как хозяев квартиры не было дома, командир отделения 20-й пожарно-спасательной части Александр Хаустов, только готовившийся заступить на смену и располагавший свободным временем, отнес кота в ближайшую ветеринарную клинику. Администратор и врачи с радостью согласились помочь животному, пишет РИА Новости.

Осмотрев кота, названного спасателями Степаном, ветеринары поместили его в кислородный бокс.

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Вестник Кавказа

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