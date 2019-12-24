Путин: юбилей победы станет всенародным праздником

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что празднование 75-летия Победы в 2020 году станет всенародным и торжественным событием.

"Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно торжественно отметим 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне", - отметил глава государства на заседании коллегии Минобороны России.

Путин подчеркнул, что для россиян праздник является символом мужества, стойкости и героизма. "Уверен, что все они пройдут на высоком уровне, а Вооруженные Силы встретят 75-летие великой Победы с новыми значимыми результатами в обеспечении обороноспособности и безопасности России", - приводит РИА Новости слова главы государства.