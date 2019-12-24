Жить в России стало лучше - ВЦИОМ

Почти 80% россиян довольны своей жизнью. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, 20 лет назад - 62%", - цитирует исследование ТАСС.

Подавляющее большинство - 90% респондентов - заявили, что удовлетворены своим кругом общения, своим образованием довольны 81% участников опроса, 20 лет назад этот показатель составлял 57% человек. В 2000 году столько же россиян были довольны положением в обществе, сейчас их стало 80%.

Материальным положением своего семейства удовлетворены 46% опрошенных - вдвое больше, чем 20 лет назад (25%). Питание и жилищные условия вызывают удовлетворение у 78% и 73% россиян соответственно, 20 лет назад об этом заявляли 41% и 61%. Также выросла доля россиян, довольных отношениями на работе, - 60%, работой в целом удовлетворены 59%. В 2000 году такое мнение выражали 47% и 40% соответственно.

Кроме того, состоянием окружающей среды в месте, где они живут, довольны 57% опрошенных, 20 лет назад их было 50%. Еще 70% респондентов удовлетворены тем, как проводят свободное время, 20 лет назад об этом заявляли 58% респондентов. Доля довольных здоровьем выросла незначительно - 62% против 59% в 2000 году.

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, опрос 2019 года показал, что довольны жизнью 80% женщин и 79% мужчин. "В 2000 году женщины были существенно менее удовлетворены своей жизнью, чем мужчины. Так, удовлетворено жизнью было 58% женщин и 66% мужчин, среди неудовлетворенных - 31% мужчин и 39% женщин", - поведал он на круглом столе "Россия: 20 лет изменений".

Федоров выразил мнение, что за 20 лет Россия проделала "огромный путь", ситуация в большинстве сфер "существенно улучшилась". "Это касается материального благополучия, уровня безопасности, уровня удовлетворенности россиян своей работой", - уточнил он.

Напомним, ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43% жителей России считают, что в уходящем году их уровень жизни ухудшился, об улучшении жизни заявили 13% участников опроса, прежним осталось положение у 43% респондентов.