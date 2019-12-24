Власти Крыма этапировали в Москву задержанного за госизмену россиянина

Гражданин РФ Иван Яцкин, задержанный в Крыму по подозрению в государственной измене, арестован и этапирован в Москву, - сообщил осведомленный источник во вторник.

"Яцкин был задержан примерно месяц назад по подозрению в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего он был этапирован в Москву для следственных действий", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Агентство не располагает официальным подтверждением полученной информации.