Попавший в ДТП в Аджарии ребенок остается в больнице

Состояние трехлетнего ребенка, пострадавшего в ДТП в Аджарии, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщил глава Минздрава автономии Заал Микеладзе.

Он уточнил, что ребенок перенес две сложные операции, в настоящий момент он подключен к аппарату искусственного дыхания. Изначально его доставили в Региональную больницу Кобулети, а позже отвезли в Батуми, в Центральный госпиталь матери и ребенка имени Иашвили.

"Как только в Кобулети завершилась операция в области живота и состояние ребенка сравнительно стабилизировалось, его перевели в Центр матери и ребенка имени Иашвили в Батуми", - приводит Спутник-Грузия сообщение главы аджарского Минздрава.

Напомним, накануне в Аджарии произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека - супруги, их 10-летный ребенок и родственник. Ребенок, который сейчас находится в больнице, является вторым ребенком супругов.