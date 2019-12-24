Главный нарколог Москвы назвал самый безопасный алкоголь

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в ходе конференции "Безопасный Новый год" рассказал, какой спиртной напиток оказывает наименее опасное воздействие на организм.

"Наиболее безопасный напиток - сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве - это все очень здорово", - цитирует чиновника РИА Новости.

Брюн обратил внимание на то, что большее количество алкоголя провоцирует более серьезный токсический эффект.

По его словам, стоит отдать предпочтением небольшим дозам и максимально увеличивать промежутки между употреблением.