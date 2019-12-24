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Столичная карта "Тройка" стала новогодней

Столичная карта &quot;Тройка&quot; стала новогодней

Пассажиры столичного метрополитена в канун нового 2020 года могут приобрести в кассах московской подземки новогодние празднично оформленные билеты "Единый" и карты "Тройка", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"К праздникам выпущены новогодние билеты "Единый" (тираж лимитированной версии – 400 тыс штук). Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки "Тройка", их тиражи - 10 тыс и 1 тыс штук соответственно, - передает РИА Новости.

К Новому году готовится и сам столичный транспорт - в новогоднем стиле уже оформлены поезда метро, автобусы, трамваи и электробусы.

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Вестник Кавказа

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