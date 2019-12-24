Вандал атаковал "армию снеговиков" в Нур-Султане (ВИДЕО)

Студент разгромил "армию снеговиков", слепленных в Ботаническом саду в Нур-Султане. Об акте вандализма пишут казахстанские СМИ.

Преступление было совершено 20 декабря. Свои действия 20-летний юноша запечатлел на видео, которое вызвало бурю негодования в соцсетях.

Полицейские вскоре задержали вандала, на молодого человека оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

Суд приговорил его к штрафу в 8 838 тенге ($23), пишет Sputnik Казахстан.

"Убийца снеговиков" извинился перед жителями столицы и пообещал восстановить разрушенные фигуры.