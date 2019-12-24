Крымские старожилы будут получать пятикратные выплаты

Власти Крыма с нового 2020 года серьезно увеличивают социальные выплаты долгожителям, - сообщила вице-премьер крымского правительства – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"С 1 января 2020 года выплата увеличится в пять раз - с 10 до 50 тысяч рублей", - сказала Романовская на заседании крымского правительства, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в республике проживает 95 граждан, чей возраст перевалил за 100-летнюю отметку или которым исполнится 100 лет в 2020 году.