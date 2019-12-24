На ставропольца возбудили дело за стихотворение

В Ставропольском крае в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется оправдание терроризма в соцсети, сообщили в СКР.

В надзорном ведомстве уточнили, что в августе он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей в интернете стихотворение, в котором в героическом виде представлена деятельность участника запрещенной террористической организации, - сообщили в СКР.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, передает "Интерфакс-Юг".