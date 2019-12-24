Турция предупредила: Европа столкнется с новой волной беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о новом гуманитарном кризисе, сказав, что Анкара "не будет нести такое бремя миграционной волны в одиночку." Deutsche Welle в материале Europe 'will feel' new refugee wave, warns Turkey's Erdogan отмечает, что, по словам Эрдогана, Турция не сможет справиться с новой волной беженцев из сирийской провинции Идлиб. "Если насилие по отношению к жителям Идлиба не прекратится, число беженцев может увеличиться еще больше", - сказал Эрдоган.

В Турции находится около 3,7 млн зарегистрированных сирийских беженцев. Анкара уже предупреждала Европу о том, что не может нести основную тяжесть конфликта. Фонд гуманитарной помощи, турецкая гуманитарная организация, утверждает, что число направляющихся в Турцию сирийских беженцев достигло 120 тысяч человек. "Негативное влияние этого процесса настигнет все европейские страны, особенно Грецию", - отметил Эрдоган.

До сих пор Турция в обмен на миллиарды евро от Евросоюза активно препятствовала попыткам сирийских беженцев совершить опасное путешествие в Грецию. Эрдоган обвинил Брюссель в невыполнении соглашения, заявив, что Турция все еще ожидает обещанные 6 миллиардов евро ($6,6 млрд).

ЕС и США раскритиковали вторжение Турции в северную Сирию, заявив, что военное наступление на курдские формирования еще больше дестабилизировало ситуацию в стране. Турция, однако, не согласна с этими обвинениями. "Мы призываем европейские страны использовать свои возможности, чтобы остановить резню в Идлибе, а не пытаться загнать Турцию в угол за ее абсолютно законные действия в Сирии", - заявил Эрдоган.

Более 300 тысяч человек были убиты и миллионы бежали из Сирии в результате конфликта, который длится девятый год.