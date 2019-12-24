Депутаты горсовета Тбилиси подрались на заседании

В Тбилиси депутат сакребуло (горсовета) от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Дохтуришвили подрался со своим коллегой от оппозиционного "Единого национального движения" Леваном Хабеиишвили.

Конфликт произошел прямо на заседании комиссии по охране окружающей среды.

Хабеиишвили устроил шум, увидев в зале заседаний депутата Ираклия Кухианидзе, на которого ранее ополчилась оппозиция из-за резких комментариев в соцсетях.

Хабеишвили потребовал, чтобы Кухианидзе покинул заседание комиссии, и не давал коллегам возможности начать работу. Между ним и Дохтуришвили завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Парламентариев разняли коллеги, после чего заседание продолжилось, передает Спутник-Грузия.