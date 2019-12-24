Россия может построить собственный трубоукладчик для "Северного потока-2" - ОСК

Трубоукладчик для российского газопровода "Северный поток 2" может быть построен в России, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, так как работа будет вестись фактически с нуля, то проектировка судна займет полтора-два года, строительство - от трех до четырех лет.

"Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", - уточнил Рахманов.

Напомним, 21 декабря трубоукладчик "Северного потока-2", швейцарская Allseas приостановила прокладку газопровода, так как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны с положением о санкциях для компаний-участниц проекта. На данный момент газопровод достроен на 93%.