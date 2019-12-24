Полицейские "креативщики" из Татарстана получили по заслугам за учения со школьниками
Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин получил серьезное дисциплинарное взыскание от главы МВД РФ Владимира Колокольцева после того, как разразился скандал с полицейскими учениями, к которым привлекли школьников.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, а непосредственных организаторов этой акции уволить", - рассказал Колокольцев, передает РИА Новости.
Напомним, в прошедшую пятницу девятиклассников привлекли к учениям полицейских Тукаевского района в качестве массовки. Полиция согласовала учения с руководством школы, однако событие получило большой общественный резонанс, МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования сочла за благо уволиться.
Предупреждение о неполном служебном соответствии – что-то среднее между строгим выговором и понижением в должности. В теории, оно может серьезно помешать дальнейшему карьерному росту наказанного.
Вестник Кавказа
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