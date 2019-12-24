Новорожденную бросили в коробке в подъезде в Мытищах

Новорожденного ребенка нашли в подъезде одного из домов в Мытищах. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что в подъезде дома на улице Юбилейной около лифта в коробке лежит новорожденная девочка, передает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают личность матери брошенного ребенка. Новорожденная отвезена в медицинское учреждение.

По данным Mash, девочка была завернута в плед. Медики установили, что она появилась на свет несколько часов назад. Здоровью ребенка ничего не угрожает.