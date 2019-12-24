Московских чиновников ФТС подозревают в превышении полномочий

СКР предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В свою очередь, в пресс-службе ФТС России сообщили, что накануне в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях были проведены оперативно-следственные мероприятия.

В рамках расследования уголовного дела также были допрошены должностные лица ФТС.

В настоящий момент подозреваемые взяты под стражу, передает ТАСС.