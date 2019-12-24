Ольга Васильева призвала семьи "разговаривать с детьми о сексуальной культуре"

Министр просвещения России Ольга Васильева призвала родителей общаться с детьми на тему сексуальной культуры. Такое заявление она сделала в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос о необходимости замены предмета "Основы религиозных культур и светская этика" в школе на уроки "сексуального образования".

"Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи: разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации возрастной в том числе. И разговаривайте очень планомерно, вдумчиво и обдуманно", - попросила министр.

Ольга Васильева пояснила, что к этому вопросу нельзя подходить "без кропотливой работы, без любви к семье". По ее словам, она не смогла бы отвести своего ребенка, который сейчас уже взрослый, в школу и попросить учительницу провести беседу о сексуальном воспитании.

Министр уточнила, что учащимся старших классов в российских школах рассказывают о таких проблемах, как распространение и профилактика ВИЧ, но, по мнению Васильевой, эта тема не связана напрямую с сексуальной культурой.