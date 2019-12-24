Глава Дагестана вручил сертификаты грантовым победителям

Накануне в Дагестане прошла церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов главы республике, которую провел руководитель региона Владимир Васильев, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Это очень важное событие уходящего года. Современная грантовая система основана на подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. Гранты дают возможность реализации актуальных идей и проектов, являются стимулом для дальнейшего профессионального роста. Мы ждем от каждого конкретного результата", - отметил на церемонии Васильев, передает "АиФ-Дагестан".

В общей сложности сертификаты получили 34 человека, а также представители организаций в сфере образования, науки, техники и инновации, экономики, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, СМИ и малого предпринимательства.

Всего в нынешнем году на конкурс было представлено 325 проектов, из которых Совет по грантам отобрал 51 проект. Они получат поддержку на общую сумму 13млн 650 тыс рублей.