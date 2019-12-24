Неизвестные силы затормозили дрейф северного магнитного полюса

Компьютерная модель магнитного поля Земли предсказывает, что скорость движения северного магнитного полюса Земли замедлится до 40 км в год, сообщает портал Space.com.

Северный магнитный полюс Земли - условная точка на поверхности планеты, в которой силовые линии геомагнитного поля направлены под углом 90 градусов к ней. Его положение не совпадает с географическим северным полюсом - в частности, с начала XVII века он располагался на территории канадской Арктики. Со второй половины XX века северный магнитный полюс начал двигаться в сторону Таймыра, в 2000 году его скорость составляла около 15 км в год, а к 2019 году она достигла 55 км в год. В сентябре нынешнего года северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан, сейчас он находится в Северном Ледовитом океане.

Ранее Национальные центры информации об окружающей среде США и Британская геологическая служба представили новую модель магнитного поля Земли (World Magnetic Model, WMM), согласно которой движение северного магнитного полюса в ближайшее время замедлится до 40 км в год. При этом направление этого движения, согласно прогнозу, останется прежним, передает ТАСС.

Расположение силовых линий магнитного поля Земли зависит от процессов, которые происходят в верхних слоях жидкого ядра планеты, где возникают мощные конвекционные потоки. Благодаря их взаимодействию формируются циркулирующие по замкнутому контуру токи, генерирующие магнитное поле.