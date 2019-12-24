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Неизвестные силы затормозили дрейф северного магнитного полюса

Неизвестные силы затормозили дрейф северного магнитного полюса

Компьютерная модель магнитного поля Земли предсказывает, что скорость движения северного магнитного полюса Земли замедлится до 40 км в год, сообщает портал Space.com.
Северный магнитный полюс Земли - условная точка на поверхности планеты, в которой силовые линии геомагнитного поля направлены под углом 90 градусов к ней. Его положение не совпадает с географическим северным полюсом - в частности, с начала XVII века он располагался на территории канадской Арктики. Со второй половины XX века северный магнитный полюс начал двигаться в сторону Таймыра, в 2000 году его скорость составляла около 15 км в год, а к 2019 году она достигла 55 км в год. В сентябре нынешнего года северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан, сейчас он находится в Северном Ледовитом океане.

Ранее Национальные центры информации об окружающей среде США и Британская геологическая служба представили новую модель магнитного поля Земли (World Magnetic Model, WMM), согласно которой движение северного магнитного полюса в ближайшее время замедлится до 40 км в год. При этом направление этого движения, согласно прогнозу, останется прежним, передает ТАСС.

Расположение силовых линий магнитного поля Земли зависит от процессов, которые происходят в верхних слоях жидкого ядра планеты, где возникают мощные конвекционные потоки. Благодаря их взаимодействию формируются циркулирующие по замкнутому контуру токи, генерирующие магнитное поле.

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