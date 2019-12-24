В Грузии начнут отмечать День раненых военнослужащих

В Грузии со следующего года будет отмечаться День раненых и пострадавших военнослужащих, соответствующее решение принял глава Минобороны страны Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили озвучил данную инициативу на итоговом мероприятии Фонда помощи раненным военным.

Он подчеркнул значение реабилитации и ресоциализации раненных военнослужащих.

"В рамках нашей новой, ориентированной на военнослужащих, социальной политики с января 2020 года раненным и пострадавшим военнослужащим в зависимости от тяжести травм и их общего физического состояния, к зарплате будут начисляться от 200 до 800 лари (от $70 до $277)". – отметило он, добавив, что в января надбавки будет увеличены в четыре раза.

Фонд помощи раненным военным (Wounded Warrior Support Foundation) был учрежден в Грузии 25 марта 2016 года. С целью расширения контингента бенефициариев, а также круга потенциальных доноров, к деятельности фонда подключен частный сектор, передает Спутник-Грузия.