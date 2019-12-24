Мост через Самур торжественно открыли на границе России и Азербайджана

Сегодня, в день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, прошла церемония открытия автомобильного моста через реку Самур между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

В церемонии открытия участвовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, посол России в АР Михаил Бочарников, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов.

Шахин Мустафаев в ходе выступления отметил важное значение нового моста. "Этот автомобильный мост открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, новый мост поможет укреплению связей между народами, наращиванию товарооборота. "Мост также является важным участком проекта Север-Юг. Кроме того, Азербайджан строит новую дорогу Баку-граница России, которые будет завершена в ближайшее время", - поведал Шахин Мустафаев.

Он также сообщил, что за 11 месяцев уходящего года грузопоток по маршруту Север-Юг вырос на 60%, а по маршруту Восток-Запад - на 53%.

Максим Орешкин напомнил, что темпы роста товарооборота России с Азербайджаном составляют в уходящем году 25%. "Ни с одной страной у нас нет таких темпов роста", - добавил российский министр.

Строительство моста шло при совместном финансировании России и Азербайджана. Протяженность пятипролетного моста - 325,3 м, ширина - 17,3 м. Мост состоит из двух автомобильных полос, предусмотрена также пешеходная полоса шириной 3,75 м.

Напомним, межправительственное соглашение о строительстве сооружения было подписано 13 сентября 2013 года. Старый мост был возведен еще в 1957 году.