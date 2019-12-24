Сигареты вместо мандаринов вез в Россию предприимчивый житель Абхазии

Сотрудники Сочинской таможни пресекли ввоз в страну из Абхазии около 3 тыс пачек нелегальной табачной продукции в коробках с мандаринами, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сочинские таможенники на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни остановили автомобиль ..., следующий из Абхазии в Россию... В салоне транспортного средства был обнаружен незадекларированный товар – 19 коробок с мандаринами общим весом 220 кг, в которых, помимо мандаринов, были спрятаны блоки с сигаретами. Всего таможенники обнаружили 2850 пачек сигарет (57 тыс штук) без акцизных марок", – говорится в сообщении, передает RNS.

Коробки с мандаринами в качестве новогодних подарков его попросили передать родственникам его знакомые, - рассказал провозивший груз через российскую границу житель Абхазии. О том, что среди мандаринов находятся сигареты, он якобы не знал, - отметили в таможне.

Весь незаконный товар у водителя изъят, а образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Самому ему придется ответить по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России, – сообщили на таможне.