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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву в день рождения

(с) сайт Кремля
(с) сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Такое сообщение распространила пресс-служба главы АР.

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя процветания азербайджанского народа и развития страны, пишет АзерТАдж. Президент АР выразил признательность за внимание и поздравление.

Президенты с удовлетворением отметили регулярно проводимые на высоком уровне встречи и диалог, прошедший на днях в Санкт-Петербурге, обратили внимание на успешное развитие опирающихся на стратегическое партнерство дружественных связей во всех сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении и расширении отношений между Москвой и Баку.

Владимир Путин и Ильхам Алиев, коснувшись значимости важных проектов, совместно реализуемых Россией и Азербайджаном, отметили, что открытие сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет большой вклад в углубление широкомасштабного двустороннего сотрудничества.

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Вестник Кавказа

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