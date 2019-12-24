Медики побороли очаги кори в трех регионах России

Очаги кори, возникшие в трех субъектах РФ, удалось локализовать. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", - сказано в нем.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что большая часть заболевших, причем как детей, так и взрослых, не имели прививок против кори. Основной же причиной отсутствия вакцинации стали отказы, обратили внимание в ведомстве.