Медики побороли очаги кори в трех регионах России
Очаги кори, возникшие в трех субъектах РФ, удалось локализовать. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.
"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", - сказано в нем.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что большая часть заболевших, причем как детей, так и взрослых, не имели прививок против кори. Основной же причиной отсутствия вакцинации стали отказы, обратили внимание в ведомстве.
Вестник Кавказа
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