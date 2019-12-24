Россияне запасаются долларами и евро к Новому году

Жители России перед Новым годом на фоне укрепления рубля активно скупают доллары и евро, - говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

"Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе Новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул - клиенты стараются купить наличные в валюте, имеющей хождение в выбранной для путешествия стране", - отмечается в исследовании, передает ТАСС.

В ноябре по сравнению с октябрем был зафиксирован рост покупок долларов на 2%, при этом объем продаж за месяц увеличился на 3,2%. На 33,21% выросла и средняя сумма одной покупки.

Демонстрирует, хоть и менее значительный, рост числа покупок евро - в ноябре по сравнению с октябрем он составил лишь 0,8%, хотя средняя сумма одной покупки выросла на 27,64%.

Валюту скупают по всей России, хотя в Санкт-Петербурге традиционно большим спросом, в отличие от Москвы – пользуется евро – сказывается близость Европы.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бывший заместитель председателя Центробанка России, заведующий кафедрой "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Александр Хандруев, есть целый ряд причин того, что перед Новым годом происходит всплеск покупок евро и долларов физическими лицами.

"Не стоит забывать, что в конце года люди получают от работодателей годовые премии, направляя их на долгосрочные сбережения, а они, как показывает практика и статистика, выгоднее сейчас в иностранной валюте. Безусловно, укрепление рубля тоже сказывается, ведь сейчас за меньшее количество рублей можно купить больше долларов или евро, и если у граждан есть инвестиционные цели, они это учитывают. Это, кстати, хороший признак, что люди, покупающие иностранную валюту, уже разбираются в инвестировании, ведь это вложение в более надежные и наименее рисковые активы", - пояснил он.

"Я думаю, важно добавить, что такая тенденция в последнее время стала характерной именно в периоды укрепления рубля. Раньше же наоборот было, все бежали покупать доллары, как только рубль обесценивался. Теперь же люди стали умнее и предпочитают вкладывать в иностранные валюты, когда рубль укрепляется", - добавил Александр Хандруев.

С ним согласился профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов. "В конце года многие люди, не все, конечно, получают премиальные и часть этих средств переводят в более долгосрочные сбережения в форме валютных средств. Кроме того, интересом стали пользоваться инвестиции в зарубежные активы на внутреннем рынке. На банковском рынке, к сожалению, доллары и евро выгодно не пристроишь – а в зарубежные инструменты и еврооблигации люди размещают достаточно активно внутри своих сбережений", - сообщил он.

"Но нельзя, конечно, забывать и о новогодних поездках. Граждане специально для них покупают евро, доллары и другую валюту, пока рубль крепкий и это выгодно. Еще стоит добавить, что люди все-таки немного тревожно себя чувствуют даже в условиях сегодняшней относительной финансовой стабильности в России, поэтому предпочитают долгосрочные резервные средства держать в валюте", - заключил Александр Абрамов.