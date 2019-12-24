Матвиенко: "Северный поток-2" будет завершен, но осадочек останется

Российский проект газопровода "Северный поток-2" будет обязательно завершен, несмотря на американские санкции. Такое заявление сделала на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это проект, который - европейцы это понимают - обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется", - цитирует председателя Совфеда РИА Новости.

Матвиенко пояснила, что отныне страны Европы не смогут бездумно доверять Америке, причем не только в этой области.

Кроме того, она заверила, что Россия располагает достаточным количеством возможностей и ресурсов, чтобы справиться с санкциями США.

Сами рестрикции спикер верхней палаты назвала "апофеозом абсурда": Вашингтон принимает санкции против инфраструктурного проекта в "далекой Европе", они включаются в военный бюджет США, и теперь за его счет будет вестись борьба против стран-членов НАТО.

На самом же деле, подчеркнула Матвиенко, реальная цель санкций - экономические войны. Ограничения, по ее словам, направлены на создание конкурентных преимуществ для Америки, и Вашингтон уже практически открыто заявляет об этом.

"Когда это делалось только против России, все молчали, а когда санкции ввели против "Северного потока-2", немецкие политики заявляют о недопустимости такого грубого вмешательства в дела европейских государств", - отметила политик.

Матвиенко напомнила, что в новый оборонный бюджет США включены санкции также против Китая, Турции и ЕС.

Она заверила, что соответствующие ведомства готовят ответные меры, причем речь идет не только о России.