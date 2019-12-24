Ильхам Алиев о евроинтеграции: свою судьбу мы не можем отдать в чужие руки

Азербайджан предпринял все возможные шаги в рамках евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными, - заявил президент страны Ильхам Алиев.

Азербайджан уже является членом Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других европейских структур. Что касается евроинтеграции в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно, поскольку сейчас, судя по заявлениям ведущих политиков, перспектив для расширения Евросоюза нет, а некоторые процессы в ЕС для Баку просто неприемлемы, - поведал азербайджанский лидер в интервью телеканалам страны.

"Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в чужие руки. У нас своя история, свои ценности", - пояснил Ильхам Алиев.

Напомним, сегодня президент Азербайджана отмечает 58-й день рождения, с которым его поздравили лидеры многих стран, в числе которых – президент РФ Владимир Путин.