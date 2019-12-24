Radiohead выложили всю свою дискографию в открытый доступ

Британская рок-группа Radiohead выложила на своем официальном канале в YouTube основную дискографию.

Теперь фанаты смогут бесплатно послушать девять альбомов группы, два мини-альбома, 18 синглов, сборник ремиксов и концертный альбом. Кроме того, доступны бонусные издания полноформатных альбомов.

Напомним, 13 декабря американский журнал Billboard сообщил, что с 3 января 2020 года будет при составлении чартов учитывать не только продажи альбомов, но и статистику на YouTube и стриминговых сервисах.