Рамзан Кадыров: не хочу проиграть Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не сомневается в своей победе над борцом Александром Емельяненко. "Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся", - отметил Кадыров.

По словам чеченского лидера, одержать победу в поединке ему помогут ежедневные тренировки. По словам главы Чечни, он каждый день пробегает от 15 до 17 км, а раз в неделю преодолевает дистанцию в 20–40 км, передает ТАСС.

Чеченский лидер вызвал Александра Емельяненко на поединок в рамках флешмоба "вызови Емельяненко". Боец подтвердил готовность выйти на ринг против чеченского лидера.