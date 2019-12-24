Прибытие первого поезда из Петербурга севастопольцы увидят на больших экранах

Встречать первый поезд из Санкт-Петербурга, прибывающий завтра утром, придут тысячи севастопольцев, и во избежание давки на перроне врио губернатора города Михаил Развожаев поручил поставить на площади перед зданием вокзала большие экраны для трансляции этого события.

"Поезд прибывает в 9:00, люди придут в последний момент, что будет происходить завтра?.. Денис Анатольевич (Солодовников, вице-губернатор), съездите туда сегодня, посмотрите, как это все в жизни будет происходить, чтобы праздник не превратился, как обычно это у нас бывает, в кучу нервов и всего остального…", - поручил он, передает "АиФ-Крым".

Перрон не сможет принять большое количество людей, желающих посмотреть на прибытие поезда. Поэтому Развожаев поручил организовать трансляцию для тех, кто пришел просто посмотреть, а также обеспечить безопасность во время прибытия поезда.