Редакция и читатели Forbes радикально разошлись в выборе бизнесмена года

Российская версия журнала Forbes выбрала главных героев уходящего года в российском бизнесе в 15 номинациях. Список опубликован на сайте журнала.

Бизнесменом года, по версии самого издания, стал владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров. В августе он за $1,35 млрд продал сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю контроль в клубе НБА "Бруклин Нетс". На сегодняшний день россиянин занимает 139-е место в списке наиболее богатых бизнесменов мира Forbes с состоянием $9,8 млрд, в российском рейтинге он 12-й.

Читатели Forbes в ходе онлайн-голосования выбрали бизнесменом года основательницу интернет-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук, за нее проголосовали 72%. Состояние бизнесвумен оценивается в $1 млрд, она занимается 94-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. За Прохорова же отдали голоса лишь только 17% читателей.

Инвестором года редакция журнала сочла основателя венчурного фонда RTP Ventures Леонида Богуславского, заработавшего $600 млн на IPO американской Datadog. Большинство (64%) читателей журнала проголосовали за инвесторов блокчейн-платформы Telegram TON (Telegram Open Network), решивших не возвращать вложенные в криптопроект Павла Дурова $1,7 млрд, невзирая на претензии комиссии по ценным бумагам и биржам США, через суд заблокировавшей выпуск криптовалюты Gram, признав ее ценной бумагой.