Названы худшие по качеству управления города России

Архангельск занял последнюю строчку в рейтинге городов России по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Исследование охватывает 92 города, оно подразделяется на политико-управленческий и социально-экономический блоки. В составлении рейтинга принял участие 171 эксперт, которые анализировали ситуацию с апреля по декабря текущего года.

В десятку худших по качеству управления городов также вошли Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.

В качестве возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты отмечают отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую смену мэров.

Рейтинг возглавили Тюмень, Казань и Салехард, передает РИА Новости.