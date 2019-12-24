Английский почтальон умер от перегрузок перед Рождеством

Водитель-почтальон в Англии умер из-за переработок, связанных с наступающим Рождеством. О несчастном случае пишут британские СМИ.

Пол Краш, 42-летний житель графства Эссекс, трудился водителем в компании по экспресс-доставке UPS. В последние полтора месяца из-за приближающихся праздников ему пришлось доставлять каждый день не по 100 посылок как обычно, а по 240, пишет Daily Star.

Недавно, вернувшись в офис после двенадцати часов работы, почтальон пожаловался на плохое самочувствие, менее чем через час он умер от сердечного приступа.

Коллеги рассказали журналистам, что Краш никогда не отказывался от переработок.

У мужчины осталась 40-летняя жена и двое детей: восьмилетняя дочь и четырехлетний сын.