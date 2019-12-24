Взрыв газа в частном доме в Карабудахкенте отправил в больницу целую семью

Сегодня утром в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана прогремел взрыв, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 08:10 мск поступило сообщение о том, что в поселке Карабудахкент произошел хлопок газа в одноэтажном частном жилом доме на первом этаже в помещении ванной. После хлопка произошло возгорание на площади 100 кв м, оно было потушено", - говорится в релизе, передает "Интерфакс-Юг".

Спасатели доставили в ЦРБ Карабудахкентского района всю семью - двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, а дети - мальчик и девочка - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - уточнили в пресс-службе.

Причина хлопка газа - неисправность газовой колонки, - добавили в МЧС региона.