На права в России начнут сдавать по-новому

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили в пресс-службе кабмина.

Первые положения нововведения начнут действовать уже в январе. В частности, будет отменен запрет на обучение вождению на магистралях.

Основные изменения вступят в силу в октябре. Так, произойдет объединение "города" и "площадки", практический экзамен будет длиться полчаса. После проверки азов вождения у автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улицы.

По новым правилам, обкатать маршрут заранее не получится - будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

Также появится возможность аннулировать результаты экзамена - по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог, если предоставлены поддельные документы.

Кроме того, уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех.

Кроме того, кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии, передает РИА Новости.