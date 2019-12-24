Пентагон запускает стройку на $95 млн на базе Инджирлик

Пентагон подписал с несколькими турецкими компаниями контракт на осуществление строительных работ на авиабазе Инджирлик, расположенной в провинции Адана. Такое сообщение опубликовано на сайте американского оборонного ведомства.

"С восемью турецкими компаниями был заключен контракт на сумму $95 млн по твердой фиксированной цене", - цитирует его РИА Новости.

Планируемый срок завершения работ - конец 2024 года.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что Анкара может закрыть для военных США базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции Вашингтона.