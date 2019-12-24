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Генпрокуратура Армении потребовала доследовать уголовное дело Ара Баблояна

Генпрокуратура Армении потребовала доследовать уголовное дело Ара Баблояна

Генеральная прокуратура Армении отправила на доследование уголовное дело в отношении бывшего спикера парламента страны Ара Баблояна, - сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

"Генпрокуратура страны отказалась утвердить уголовное дело в отношении господина Баблояна и приняла решение вернуть его на дополнительное расследование", - отметил он, передает ТАСС.

Напомним, по заявлению Специальной следственной службы (ССС) Армении Ара Баблоян подозревается в узурпации власти, совершенной группой лиц в 2018 году во время избрания члена Конституционного суда (КС) страны.

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