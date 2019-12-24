В Лорийской области лесной пожар тушат более 170 человек

В Лорийской области Армении не далеко от грузинской границы более 170 пожарных борются с лесным пожаром, сообщили в МЧС.

Возгорание началось в лесу у дороги, ведущей от села Привольное к государственной границе с Грузией, информация о пожаре поступила накануне вечером.

На место были направлены один боевой расчет пожарных-спасателей из областного управления МЧС, оперативная группа областного спасательного управления, 28 спасателей из центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, а также 139 спасателей из других отрядов.

Борьба с огнем осложняется сложным рельефом. Пожарные тушили огонь до поздней ночи, после чего работы были прекращены до утра, передает Спутник-Грузия.