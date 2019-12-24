Гражданина Индии раздавили в Ереване

ДТП, жертвой которого стал гражданин Индии, случилось в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

Накануне вечером в 23:40 на улице Ерванда Кочара столкнулись Opel и мотоцикл Ducati. За рулем "легковушки" был 33-летний житель Еревана М.Б.

Мотоциклист, 35-летний гражданин Индии В.Т., умер в машине "скорой" по дороге в больницу, передает shamshyan.com.

Пострадавшего пассажира автомобиля, 33-летнего жителя Еревана К.Х., отвезли в медцентр "Сурб Григор Лусаворич".

По факту аварии открыто уголовное дело по ч.2 ст.242 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое по неосторожности привело к смерти человека" УК Армении.