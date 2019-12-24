Ереванский суд арестовал племянника Сержа Саргсяна

Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, экстрадированный из Чехии на родину по обвинению в хранении оружия и наркотиков и в присвоении чужого имущества, будет заключен под стражу – такое решение принял суд общей юрисдикции Еревана, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

"Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал санкцию на арест Нарека Саргсяна", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, Нарек Саргсян был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества. При обыске в его квартире сотрудники Службы национальной безопасности страны нашли оружие и наркотические вещества, а у его близкого друга был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами. 21 декабря Нарек Саргсян был экстрадирован из Чехии в Армению.