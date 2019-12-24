Чечня прирастет тремя городами

Власти Чечни планируют придать статус городов трем крупным населенным пунктам республики. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, речь идет о станице Наурской (Наурский район), поселке Новогрозный (Гудермесский район) и селе Серноводское (Серноводский район). "Но это возможно только при достижении определенных показателей. Мы над этим работаем", - цитирует Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни пояснил, что создание новых городов окажет благоприятное влияние на регион.

Ранее в уходящем году статус города получил райцентр Курчалой. Помимо него, в Чечне еще пять городов - Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан и Шали.