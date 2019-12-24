В Москву на Новый год может прийти снег

В Москве и Центральном регионе России на Новый годы температура будет немного ниже нуля, возможен снег, сообщил замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, сейчас прогноз на новогоднюю ночь "неблагодарный", поскольку прогнозы по дням "достреливаются" примерно на пять дней. Дальше же их информативность падает.

"Тем не менее, с достаточно высокой вероятностью будет слабоотрицательная температура. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы, твердой фазы", – пояснил синоптик.

Он добавил, что текущее превышение температурной нормы вызвано выносом очень теплого воздуха с юго-запада.

По словам Киктева, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться, передает РИА Новости.