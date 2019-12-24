На Кубани из-за аварии без воды снова остались жители четырех городов

Минувшей ночью произошла вторая за неделю авария на Троицком групповом водоводе в Краснодарском крае - без воды снова остались 160 тыс человек в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, - сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 05:10 мск 24 декабря поступило сообщение от ОД ЕДДС Крымского района о том, что произошел порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой. В зону отключения попало четыре населенных пункта с населением более 160 тыс человек в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. По состоянию на 7:00 мск место порыва обнаружено, проводятся земляные работы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Воду населению подвозят 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды. В Крымском районе работает оперативный штаб по ликвидации аварии, на место порыва отправлена оперативная группа Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В ГУМЧС по региону развернут оперативный штаб.

Устранением аварии занимаются 64 человека и 29 единиц техники.

Напомним, специалисты лишь накануне ликвидировали последствия порыва Троицкого водовода, который произошел минувшее воскресенье в Крымском районе возле хутора Новотроицкий. Ряд школ и детских садов Крымска из-за этой аварии накануне не работали.